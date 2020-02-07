Yaşını 40'ladı...

07.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:48

Müzik, televizyon ve sanat camiasında pek çok ünlüyle birlikte yürüttüğü projeler, yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekanlar, ses getiren sosyal sorumluluk kampanyaları ve aldığı sayısız ödülle adından söz ettiren ünlü iletişim danışmanı Özgür Aras önceki akşam İstanbul'da The Galata Hotel 'in terasında muhteşem bir parti ile 40. doğum günü kutladı.

Özgür Aras'ın 40. Doğum gününe Aslı & Bora Pehlivanlar,Ayşegül Mermer, Cenk Eren, Deniz Seki,Feyyaz, Gonca Vuslateri, İrem Derici, Neslihan Yargıcı, Nilgul & Erkan Nukan, Onur Büyüktopçu, Özlem & Berkay Şahin, Simge, Yeliz, Yonca Evcimik gibi sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı Piu Events'in organize ettiği gece de Dj Alper Abakay'ın müzikleriyle eğlenen konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzik dolu anlar yaşadılar.

Özgür Aras yeni yaşında doğum günü pastasında mumları üflerken dileğinin bu yıl 'bir çocuk evlat edinmek istediğini ve bunun için de tüm başvuruları yapacağını biran önce sonuçlanmasını' dilediğini söyledi.

Kaynak: Bültenler