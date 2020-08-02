Yasin Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler canını hiçe saydı! Maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
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Yasin Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler canını hiçe saydı! Maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

MasterChef Türkiye ve Survivor 2020 gibi yarışmalarla adını duyuran Yasin Obuz, önceki gün hayranlarıyla bir araya geldi. Obuz ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kuyruğa girdi ancak maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Yasin Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler canını hiçe saydı! Maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
02.08.2020 09:36 | Son Güncelleme: 02.08.2020 09:39

Masterhef Türkiye'deki eğlenceli hallerinden dolayı Survivor 2020 yarışmasına giden ve son dörde kalmayı başaran Yasin Obuz, önceki gün hayranlarıyla bir araya geldi. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Obuz'un sevenleri koronavirüs önlemlerini de unuttu.

KURALLARI HİÇE SAYDILAR

Yasin Obuz imza dağıtırken, Obuz'la fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Obuz'la selfie çekilebilmek için toplanan kalabalık, koronavirüse karşı alınan maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Survivor yarışmacısıyla fotoğraf çektirmek için adete birbirinin üstüne çıkan kalabalık sosyal mesafe kurallarını yerle bir ederken, maske takanların sayısı da tek tek sayılacak kadar azdı.

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