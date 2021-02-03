Yasin Obuz - İstanbul City şarkı sözleri! 'İstanbul City' şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Yasin Obuz'un yeni şarkısı İstanbul City Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki İstanbul City sözleri nelerdir? Yasin Obuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Yasin Obuz - İstanbul City rap şarkısı sözleri sizlerle!
Yasin Obuz'un yeni şarkı İstanbul City'nin sözleri merak edildi. Peki, Yasin Obuz - İstanbul City sözleri nedir? Rap şarkısı sözleri nelerdir?
YASİN OBUZ - İSTANBUL CİTY ŞARKI SÖZLERİ
Değişiyor her şeyin seyri
Çektiğim cefaya değdi
Duruyorken tüm hepiniz eğri
Yükseliyorum şimdi
Ayağımda istanbul city
Konuşanlar değil işin piri
Bu duvar yıkılmaz, yeminli
Çıkıpta denesin biri…
Yaso kim yaso flow yaso hız
Açılır ofis içerisi dolu kız
Bura benim cehennemim
Hadi gelip sesi kıs
MİT ajanı gibi gel içimize sız
Gördüğümü söylüyorum alayınız fıs
İsmail gibi sıkıyosun fıs fıs
Gülüp geçiyorum size
Bıyık altı kıs kıs
Bi tarafta sar çek Çek
Bir tarafta sız
Çalın hadi flowları seni hırsız ya
Arkamızdan öt
Yüzümüze tırs ama
Acıkırsa taş yalar
Bu ne biçim hırs
Yapamadın repi bırak seni mızmız
Arı gibi çalışıyor ekip vızvız
Salak sinekleri etkiliyor içimdeki hırs
Ama bilekleri tetikliyor bu nasıl nabız
Gündüzleri torba geceleri dız dız dız..
Değişiyor her şeyin seyri
Çektiğim cefaya değdi
Duruyorken tüm hepiniz eğri
Yükseliyorum şimdi
Ayağımda istanbul city
Konuşanlar değil işin piri
Bu duvar yıkılmaz, yeminli
Çıkıpta denesin biri…
Sonu olur pis
Ya bırakırım tarihe yada sana iz
Yapın hadi toplanıpta gidip analiz
O kadar rap zengiyim ki çözemez ekonomist
Yani benim pist
Gece devam etsin
Bırak bunu merak etsin
Beni karşısına alan der ne lanetsin
Başı sonu belli ve bu bir kehanet değil.
Çünkü burada Big Pun, King Kong benim
Sen ise birpiyon
Papyon veriyim tak.
Çekebilir champion'u tiktok dimi?
Raym bi oraya bi buraya ping pong gibi
Şu sesini kıs
Ve köpeğine kız
Boşuna bize caz yapma
Kesemem hız
Ya bu track bi bomba
Demedim mi buum siz
Gava kaçırıyosunuz fıs fıs fıs
Değişiyor herşeyin seyri
Çektiğim cefaya değdi
Duruyorken tüm hepininiz eğri
Yükseliyorum şimdi
Ayağımda İstanbul City
Konuşanlar değil işin piri
Bu duvar yıkılmaz yeminli
Çıkıpta denesin biri…. yeahhh
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 3 Şubat Çarşamba günü Youtube'a yüklendi. 1 saat içerisinde 100 bine yakın izlenme ve 10 bine yakın beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Ataberk Kurnaz, Furkan Gügercin
Müzik: Yiğit Seferoğlu
Düzenleme: Yiğit Seferoğlu
Yönetmen: Ömer Çelik