Yasin Obuz - İstanbul City şarkı sözleri! 'İstanbul City' şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Yasin Obuz'un yeni şarkısı İstanbul City Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki İstanbul City sözleri nelerdir? Yasin Obuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Yasin Obuz - İstanbul City rap şarkısı sözleri sizlerle!

Yasin Obuz'un yeni şarkı İstanbul City'nin sözleri merak edildi. Peki, Yasin Obuz - İstanbul City sözleri nedir? Rap şarkısı sözleri nelerdir?

YASİN OBUZ - İSTANBUL CİTY ŞARKI SÖZLERİ

Değişiyor her şeyin seyri

Çektiğim cefaya değdi

Duruyorken tüm hepiniz eğri

Yükseliyorum şimdi

Ayağımda istanbul city

Konuşanlar değil işin piri

Bu duvar yıkılmaz, yeminli

Çıkıpta denesin biri…

Yaso kim yaso flow yaso hız

Açılır ofis içerisi dolu kız

Bura benim cehennemim

Hadi gelip sesi kıs

MİT ajanı gibi gel içimize sız

Gördüğümü söylüyorum alayınız fıs

İsmail gibi sıkıyosun fıs fıs

Gülüp geçiyorum size

Bıyık altı kıs kıs

Bi tarafta sar çek Çek

Bir tarafta sız

Çalın hadi flowları seni hırsız ya

Arkamızdan öt

Yüzümüze tırs ama

Acıkırsa taş yalar

Bu ne biçim hırs

Yapamadın repi bırak seni mızmız

Arı gibi çalışıyor ekip vızvız

Salak sinekleri etkiliyor içimdeki hırs

Ama bilekleri tetikliyor bu nasıl nabız

Gündüzleri torba geceleri dız dız dız..

Değişiyor her şeyin seyri

Çektiğim cefaya değdi

Duruyorken tüm hepiniz eğri

Yükseliyorum şimdi

Ayağımda istanbul city

Konuşanlar değil işin piri

Bu duvar yıkılmaz, yeminli

Çıkıpta denesin biri…

Sonu olur pis

Ya bırakırım tarihe yada sana iz

Yapın hadi toplanıpta gidip analiz

O kadar rap zengiyim ki çözemez ekonomist

Yani benim pist

Gece devam etsin

Bırak bunu merak etsin

Beni karşısına alan der ne lanetsin

Başı sonu belli ve bu bir kehanet değil.

Çünkü burada Big Pun, King Kong benim

Sen ise birpiyon

Papyon veriyim tak.

Çekebilir champion'u tiktok dimi?

Raym bi oraya bi buraya ping pong gibi

Şu sesini kıs

Ve köpeğine kız

Boşuna bize caz yapma

Kesemem hız

Ya bu track bi bomba

Demedim mi buum siz

Gava kaçırıyosunuz fıs fıs fıs

Değişiyor herşeyin seyri

Çektiğim cefaya değdi

Duruyorken tüm hepininiz eğri

Yükseliyorum şimdi

Ayağımda İstanbul City

Konuşanlar değil işin piri

Bu duvar yıkılmaz yeminli

Çıkıpta denesin biri…. yeahhh

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 3 Şubat Çarşamba günü Youtube'a yüklendi. 1 saat içerisinde 100 bine yakın izlenme ve 10 bine yakın beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Ataberk Kurnaz, Furkan Gügercin

Müzik: Yiğit Seferoğlu

Düzenleme: Yiğit Seferoğlu

Yönetmen: Ömer Çelik