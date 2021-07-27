Yasin Aktay kimdir? Yasin Aktay kaç yaşında, nereli? Yasin Aktay hayatı ve biyografisi!
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Yasin Aktay kimdir? Yasin Aktay kaç yaşında, nereli? Yasin Aktay hayatı ve biyografisi!

Yasin Aktay kimdir? Yasin Aktay kaç yaşında, nereli? Yasin Aktay hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Yasin Aktay izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yasin Aktay kaç yaşında, nereli? Yasin Aktay hayatı ve biyografisi! Yasin Aktay kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Yasin Aktay hakkında araştırmalar yapılıyor. Yasin Aktay kimdir? Yasin Aktay kaç yaşında, nereli? Yasin Aktay hayatı ve biyografisi!

YASİN AKTAY KİMDİR?

20 Şubat 1966'da Siirt'te doğdu. Baba adı Kerem, anne adı Hamame'dir.

Öğretim Üyesi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede yaptı.

Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümünde, Sosyoloji doçenti ve profesörü olarak görev yaptı. ABD'nin değişik üniversitelerinde araştırmalar yaptı, dersler verdi. Çok sayıda bilimsel kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Çeşitli dergilerin editörlüğünü yaptı. TÜBA Üyesidir. Köşe yazarlığı yapmaktadır.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Arapça, orta düzeyde Kürtçe bilen Aktay, evlidir.

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Yasin Aktay kimdir? Yasin Aktay kaç yaşında, nereli? Yasin Aktay hayatı ve biyografisi! - Haberler
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