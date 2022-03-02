Yasemin Yürük kimdir? Yasemin Yürük hayatı ve biyografisi! Yasemin Yürük kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yasemin Yürük merak konusu oldu. İşte Yasemin Yürük hakkında merak edilen Yasemin Yürük kimdir, Yasemin Yürük hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YASEMİN YÜRÜK KİMDİR?

Hepsi Grubu üyelerinden olan Yasemin Yürük 1986 doğumludur. İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Yürük, Reklam jingleları seslendirmiş ve aynı zamanda Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı güldürü programında yer almıştır. Yasemin Yürük aslen Mersin'lidir, yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir.

Haberler.com - Gündem