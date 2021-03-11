Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Yasemin Sakallıoğlu hayatı ve biyografisi! Yasemin Sakallıoğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Yasemin Sakallıoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Yasemin Sakallıoğlu hakkında merak edilenler. Yasemin Sakallıoğlu hayatı ve biyografisi. Yasemin Sakallıoğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yasemin Sakallıoğlu merak konusu oldu. İşte Yasemin Sakallıoğlu hakkında merak edilen Yasemin Sakallıoğlu kimdir, Yasemin Sakallıoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Mayıs 1988

Kaç yaşında: 32 yaşında

Nereli: İstanbul

Yasemin Sakallıoğlu, 1988'de İstanbul'da doğdu. 6 yaşına kadar Rize'de yaşadı. Sonra İstanbul'a geldi.

Liseden eğitiminden sonra bankacılık yapmaya başladı. Daha sonra konservatuara girdi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

Sosyal medyada çektiği komik videolarla bir fenomen haline gelen sanatçı, Yapımcıların dikkatini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Şahan Gökbakar önderliğinde Zenga isminde ilk sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde evlendi.