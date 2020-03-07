Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Yasemin Sakallıoğlu kaç yaşında, nereli?

07.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:01

Yasemin Sakallıoğlu, nişanlısı Burak Yırtar ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Oyuncu, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümünde eğitim gördü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de boy gösterdi. Yasemin Sakallıoğlu hayatı, biyografisi.

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?

Sakallıoğlu, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde eğitimini tamamladı. İlk olarak sosyal medyada çektiği komik videolarla fenomen haline geldi.

2015 yılında yayımlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna Lütfiye karakteriyle dahil olmuştu.

Yasemin Sakallıoğlu, Jet Sosyete dizisinde yer alan oyuncu Sakallıoğlu, Burak Yırtar ile nişanlanmıştı ancak çiftin ayrılık kararı aldığı yönünde haberler yapıldı. Sakallıoğlu ve Yırtar çifti kaldığı yerden ilişkilerini sürdürüyor. Genç yıldızın Zengo adında da filmi bulunuyor.