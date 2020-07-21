Yasemin Özilhan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde rol almıştır? Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan nereli, kaç yaşında, burcu ne, kilosu, boyu ve diğer hakkındaki bilgileri öğrenmek için haberimize girebilirsiniz.

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YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Özilhan 22 Ocak 1985 Hamburg doğumlu eski model ve Türk oyuncudur. Evlenmeden önceki soy ismi Ergene'dir.

Yasemin Özilhan oyunculuktaki en büyük yükselişini Doktorlar dizisi Ela karakteri ile yapmıştır. Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy karakteri ile de epeyce beğeni toplamıştır. Yasemin Özilhan İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur. 16 Temmuz 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenmiştir. 2012 doğumlu Emine isminde ve 2013 doğumlu Ela isminde iki kız çocuğu vardır.

2008 yılından günümüze kadar oyunculuk yapmayan Yasemin Özilhan, 2019 senesinde Fox TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu olmuştur.

Yasemin Özilhan (Ergene) doğum tarihi: 22 Ocak 1985

Yasemin Özilhan (Ergene) kaç yaşında: 35 yaşında

Yasemin Özilhan (Ergene) nereli: Almanya - Hamburg

Yasemin Özilhan (Ergene) boyu kaç: 1.74 metre

Yasemin Özilhan (Ergene) kilosu kaç: 55 kilo (son verilere göre)

Yasemin Özilhan (Ergene) burcu ne: Kova

YASEMİN (ERGENE) ÖZİLHAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2002 : Koçum Benim (TV Dizisi)

2003 : Vizontele Tuuba (Film)

2004 : Çocuğun Var Derdin Var (TV Dizisi)

2005 : Aşk Oyunu (TV Dizisi)

2006 - 2010 : Doktorlar (TV Dizisi)

2008 : Babam Adam Olacak (TV Dizisi)

2019 : Mucize Doktor (TV Dizisi) (Konuk oyuncu)