Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı Çekimleri Ordu'da yapılan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan Yasemin Hadivent, İstanbul'da yaşadığı için kedisini kimseye bırakamayacağından dolayı diziden ayrılma kararı aldı.

Show TV ekranlarında yayınlanan "Kuzey Yıldızı: İlk Aşk" dizisinde Fadime karakterini oynayan Yasemin Hadivent, koronavirüs salgını nedeniyle dizi çekimleri iptal olunca İstanbul'daki evinde karantinaya girdi. Hadivent, kedisi Minnoş'u kimseye bırakamayacağı ve onu yanında götüremeyeceği için 27 bölüm rol aldığı Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinden ayrılma kararı aldı.

KEDİSİ İÇİN KARİYERİNDEN VAZGEÇTİ

Ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyuran başarılı oyuncu, "Minnoş ile 2014'ten bu yana beraberiz. Tanıştığımızda 2.5 aylıktı ve benim için evlat gibi. Bu yüzden sorumluluk hissi çok büyük" dedi.

YASEMİN HADİVENT KİMDİR?

Yasemin Hadivent, 6 Haziran 1982 yılında Sofya'da doğdu. Annesi Bulgaristan Türklerinden, babası İran Azerilerindendir. Babasını dokuz yaşındayken kaybeden Hadivent, Yurdaer Doğulu bale okulunda bale eğitimi almış; fakat çocukken kalbinde oluşan rahatsızlıktan dolayı çok sevdiği baleyi bırakmak zorunda kaldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan genç oyuncu, Türkiyenin Yıldızları adlı oyunculuk yarışmasında birinci oldu. İlk başrolünü Gökhan Özen ile paylaştığı Sevda Çiçeği dizisinde Fırtına Leyla karakteriyle oynadı. Sevda Çiçeği'ndeki başarısından sonra Ruhsar isimli dizinin formatındaki senaryosunu Gani Müjde'nin yazmış olduğu Cem Kılıç ile başrolünü paylaştıkları Hayal ve Gerçek dizisinde Hayal'i oynadı.

Müzik ve dans alanında da başarılı olan Yasemin Hadivent, Buzda Dans adlı programda eski milli futbolcu İlhan Mansız'la finale kalarak ikinci oldu. 2010-2011 sezonunda Hamdi Alkan'ın yönettiği Arka Sıradakiler adlı gençlik dizisinde Sevda rolü ile izleyicinin karşısına çıktı.

Son olarak 57 ünlü kadınla birlikte 8 Mart 2012 Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadına şiddete dikkat çekmek için yapılan "Her Ses Bir Nefes" isimli sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.