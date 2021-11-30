Yasemin Babayiğit kimdir? Yasemin Babayiğit kaç yaşında, nereli? Yasemin Babayiğit hayatı ve biyografisi!

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Bab-ı Hayat Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağı olan Avukat Yasemin Babayiğit, 2010 senesinde Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yeditepe Üniversitesinde Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimi devam etmekte olup, tamamlamış olup Gayrimenkul, Eşya, Kat Mülkiyeti, Ceza, Tüketici ve İnşaat Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmüştür.

Türkiye'de son derece spesifik bir alan olan Hayvan Hakları Hukuku alanında sayısız çalışmaya imza atan Babayiğit, bu alandaki çalışmaları ile takdir toplamaktadır. 2012 senesinde Bab-ı Hayat Hukuk Bürosunu kurarak birlikte çalıştığı avukatlar ile ulusal platformda pek çok şirkete de danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Avukat Babayiğit, 2015-2016 döneminde bir yıl süre Kentsel Dönüşüm Hukuku ve Hayvan Hakları Hukuku alanlarında hem Hukuk Mahkemeleri hem de Ceza Mahkemeleri nezdinde bilirkişilik yapmıştır.

Babayiğit, 2011 senesinde İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'ne üye olmuş, 2016-2018 döneminde ise İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı olarak görev almıştır.

Avukat Yasemin Babayiğit, 2018 senesi itibari ile, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş ve baro yönetiminde yerini almıştır. Babayiğit, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir.