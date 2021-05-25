Yasemin Allen makyajsız halini paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasemin Allen makyajsız halini paylaştı

Yasemin Allen makyajsız halini paylaştı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yasemin Allen, son dönemde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla konuşulmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, son olarak makyajsız halini yayınladı. İşte detaylar...

Son günlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla konuşulan Yasemin Allen, makyajsız karesini yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde yatak üzerindei bikinili karesini yayınlayarak binlerce beğeni alan oyuncu, daha sonra sandalye üzerindeki bikinili pozunu paylaşmıştı.

Türkiye dışında yurt dışındaki projelerde de yer alan Allen'in yüzündeki sivilciler dikkat çekti. Oyuncunun, makyajsız halide hayranları tarafından beğenildi. Son dönemde başta Hadise olmak üzere birçok isim makyajsız fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.

Yasemin Allen makyajsız halini paylaştı
Yasemin Allen makyajsız halini paylaştı
Yasemin Allen makyajsız halini paylaştı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Sedat Peker İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yasemin Allen makyajsız halini paylaştı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 22:36:18. #1.11#

title