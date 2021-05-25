Yasemin Allen makyajsız halini paylaştı

Yasemin Allen, son dönemde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla konuşulmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, son olarak makyajsız halini yayınladı. İşte detaylar...

Son günlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla konuşulan Yasemin Allen, makyajsız karesini yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde yatak üzerindei bikinili karesini yayınlayarak binlerce beğeni alan oyuncu, daha sonra sandalye üzerindeki bikinili pozunu paylaşmıştı.

Türkiye dışında yurt dışındaki projelerde de yer alan Allen'in yüzündeki sivilciler dikkat çekti. Oyuncunun, makyajsız halide hayranları tarafından beğenildi. Son dönemde başta Hadise olmak üzere birçok isim makyajsız fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.

Kaynak: Snob Magazin