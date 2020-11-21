Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Dizisi erken final yapan ünlü oyuncu Yasemin Allen, saçını kestirip kahkül yaptırdı. Oyuncunun, yeni imajını görenler gözlerine inanamadı. Kimi hayranı sevdi kimi hayranı da eleştiri yağmuruna tuttu.