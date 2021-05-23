Yasemin Allen'ın yatak pozunda dikkat çeken detay

Yasemin Allen, tatile çıktı. Türkiye dışında yurt dışında da oynadığı projelerle de adından söz ettiren oyuncunun, pozunda bir detay dikkat çekti. İşte detaylar...

Yasemin Allen, paylaştığı fotoğrafla konuşuldu. Türkiye dışında yurt dışında oynadığı projelerle adından söz ettiren oyuncu, yatakta poz verdi. Bikinili ve güneş gözlüğü takan Allen'e kısa sürede binlerce beğeni geldi. Oyuncu arkadaşlarından ve sevenlerinden yorum yağmurunu da tutulan Allen, telefonla konuşmasına rağmen önünde bir cep telefonu daha olması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Kaynak: Snob Magazin