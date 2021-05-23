Yasemin Allen'ın yatak pozunda dikkat çeken detay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasemin Allen'ın yatak pozunda dikkat çeken detay

Yasemin Allen'ın yatak pozunda dikkat çeken detay
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yasemin Allen, tatile çıktı. Türkiye dışında yurt dışında da oynadığı projelerle de adından söz ettiren oyuncunun, pozunda bir detay dikkat çekti. İşte detaylar...

Yasemin Allen, paylaştığı fotoğrafla konuşuldu. Türkiye dışında yurt dışında oynadığı projelerle adından söz ettiren oyuncu, yatakta poz verdi. Bikinili ve güneş gözlüğü takan Allen'e kısa sürede binlerce beğeni geldi. Oyuncu arkadaşlarından ve sevenlerinden yorum yağmurunu da tutulan Allen, telefonla konuşmasına rağmen önünde bir cep telefonu daha olması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Yasemin Allen'ın yatak pozunda dikkat çeken detay

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burak Sergen Bülent Ersoy Meltem Miraloğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yasemin Allen'ın yatak pozunda dikkat çeken detay - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 00:51:13. #1.15#

title