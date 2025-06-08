Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu 12 kişilik ekip, insani yardım taşıyan Madleen gemisiyle Gazze'ye doğru yol alıyor. Geminin bugün Gazze'ye ulaşması bekleniyor. Peki, Yasemin Acar kimdir? Madleen Gemisi'ndeki Yasemin Acar Türk mü?

MADLEEN GEMİSİNDE KİMLER VAR, GEMİDEKİLERİN İSİMLERİ NE?

İklim savunucusu İsveçli Greta Thungberg'in aralarında bulunduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu 1 Haziran'da Sicilya'nın Katanya kentinde 'Madleen' isimli gemiyle Gazze'ye yardım için yola çıktı. Greta Thunberg'in yanı sıra İrlandalı aktör Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, Şuayb Ordu, Yasemin Acar bulunuyor.

Gazze'nin tek kadın balıkçısı Madleen Kolab'dan adını alan gemi Filistin yolundayken İsrail müdahaleye hazırlanıyor.

Freedom Flotilla Coalition (Özgürlük Filosu Koalisyonu) tarafından başlatılan Madleen gemisi, soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yasa dışı ablukasını protesto etmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktı.

Katil İsrail'in 2 Mart'tan bu yana uyguladığı tam yardım ablukası, onlarca çocuğun açlıktan ölümüne yol açtı.

Bölgedeki 2,3 milyon kişinin yüzde 90'ından fazlası ciddi gıda yetersizliği ile karşı karşıya.

4 Haziran saat 04.00 GMT itibarıyla gemi Sicilya'dan yaklaşık 600 km (375 mil) mesafedeydi.

Salı gecesi, Yunan karasularının 68 km (42 mil) açığında Helen Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracı Madleen üzerinde uçtu.

Daha sonra bu drone bölgeden ayrıldı.

Kimler gemide?

Madleen'de 11 aktivist ve 1 gazeteci bulunuyor:

Greta Thunberg – İsveçli iklim aktivisti

Rima Hassan – Fransız-Filistinli, Avrupa Parlamentosu üyesi

Yasemin Acar – Almanya

Baptiste Andre – Fransa

Thiago Avila – Brezilya

Omar Faiad – Fransa; Al Jazeera Mubasher muhabiri

Pascal Maurieras – Fransa

Yanis Mhamdi – Fransa

Şuayb Ordu – Türkiye

Sergio Toribio – İspanya

Marco van Rennes – Hollanda

Reva Viard – Fransa

Greta Thunberg, "Ne olursa olsun denemeye devam etmeliyiz; çünkü denemeyi bıraktığımız an insanlığımızı kaybederiz" mesajını paylaştı.

Koalisyon, tüm gönüllü ve mürettebatın şiddetsiz eylem eğitimi almış ve silahsız olduğunu vurguluyor.

YASEMİN ACAR KİMDİR?

Yasemin Acar FFC Basın Koordinatörü'dür.

İsrail'in şiddetli saldırılarla birlikte Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı aşarak insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Madleen" yelkenlisindeki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, İsrail'in "internet karartması uygulamaya başladığını" söyledi.