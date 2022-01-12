YASEM, diyabet hastalığına dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi

Bu kapsamda modern çağın hastalıkları arasında yer alan diyabet hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına Yediselviler Muhtarlığı'nda mahalle sakinlerine şeker ölçümü yapılarak bilgilendirmelerde bulunuldu. Diyabetin erken tanı ile kontrol altına alınabileceğini söyleyen sağlık ekibi, şeker hastalığı ile mücadelede hareketli bir yaşam sürmenin, doğru ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETİ

Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi'yle Yıldırımlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Aile Sağlığı Eğitim Merkezi'yle birlikte, ilçenin her noktasında hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımızla tek tek ilgilenen sağlık personelimiz, gerekli konularda bilgilendirme çalışmaları yaparak, dikkat edilmesi gereken konularda uyarıda bulunuyor" dedi.

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