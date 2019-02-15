Yaşayarak Öğrenme Merkezinden Öğrencilere Kamp Hizmeti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezinde, genç nesillerin daha ferah ve sosyal bir ortamda gelişmelerini, stres atıp öz güven kazanmalarını sağlamak üzere öğrenciler için etkinlik yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burç ormanı içerisinde bulunan Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezinde her hafta bir okulun öğrencilerine öz güven eğitimi veriliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Devlet Planlama Teşkilatı ve Gaziantep Valiliğinin ortaklığında yürütülen SODES projesi kapsamında, 2011 yılında faaliyete geçen merkezde öğrenciler, günü birlik ve yatılı kamp yapabiliyor.

"Oyna, Öğren ve Yaşa" projesiyle merkezden bugüne kadar 50 bin öğrenci yararlandı. 10 yaş üzeri katılımcı grupların gelebildiği merkezde, hafta içi devlet okullarına, hafta sonlarıysa diğer gruplara yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Özellikle madde bağımlılığı riski altındaki çocukların katıldığı kamplarda öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde çeşitli etkinlikler yapıyor.

Devlet okullarından ücret talep edilmeyen merkezde, çeşitli branşlarda sportif faaliyet yapılıyor.



Perilikaya'daki Pakize Kemal Ögücü Ortaokulundan 150 öğrenci de kampa katılarak, tırmanma duvarı, denge ipi, takım oyunu, ritim tutma gibi etkinlikler yaptı.

Kaynak: AA