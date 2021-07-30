Yaşayan Müze Kula sergisi açılıyor
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Yaşayan Müze Kula sergisi açılıyor

Yaşayan Müze Kula sergisi açılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir'in iki başarılı gazetecisi, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan Esat Erçetingöz ile Serhan Şarman'ın yaklaşık bir yıllık çalışmasının eseri olan "Yaşayan Müze Kula" isimli fotoğraf sergisi Kula'da restorasyonu tamamlanan Essanlar Konağı'nda açılıyor.

Bu konuda İGC Yönetim Kurulu üyesi de olan gazeteci Esat Erçetingöz şu açıklamayı yaptı:

"Neredeyse bir yıldır tarihi ilçemiz Kula'nın tanıtımına katkıda bulunmak üzere tüm tarihi ve doğal değerlerin yüzlerce fotoğrafını çektik. Her gidişimizde başta Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun olmak üzere, Kulalı meslektaşımız Hikmet Sepet, Alaettiin Yakın ve Belediye Basın Danışmanı Harun Kayrakçı'nın muhteşem ev sahipliği ile ağırlandık. Kula Maden Suyu A.Ş. nin sponsorluğunda fotoğraflarımız İzmir Tablo tararafından basıldığında gördük ki artık Kula'nın bu muhteşem güzelliklerini paylaşmaya hazırız.

Ve sonuçta "Yaşayan Müze Kula" isimli fotoğraf sergimizi 5 Ağustos 2021 perşembe günü saat 18.00 de yeni restore edilen Essanlar Konağında açıyoruz. 30 Ağustos tarihine kadar sürecek sergimizin oluşmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Yaşayan Müze Kula'ya sizi de bekleriz."

Kaynak: Bültenler

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