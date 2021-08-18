Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, aslen nerelidir?

Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

58. Hükümet'te Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Yaşar Yakış, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimlerin arasında yer almaktadır. Yakış, 22 ve 23. Dönem'de Türkiye-AB KPK Üyesi ve TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı oldu. Peki, Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Yakış,NATO Daimi Temsilciliği ve Şam Büyükelçiliği Müsteşarlığı görevlerine getirilmiş ve Riyad Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Kahire Büyükelçisi ve BM nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi görevlerini yürütmüştür. Vatandaşlar tarafından Yakış ile ilgili internette en çok "Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları aratılmaktadır. Yaşar Yakış ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirisiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YAŞAR YAKIŞ KİMDİR?

Yaşar Yakış, Ağustos 1938'de Düzce Akçakoca'da doğdu. Baba adı Halim, anne adı Ayşe'dir.

Büyükelçi; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nda değişik görevlerde bulunduktan sonra, NATO Savunma Kolejine devam etti. NATO Daimi Temsilciliği ve Şam Büyükelçiliği Müsteşarlığı görevlerine getirildi. DPT'de İSEDAK Koordinasyon Bürosunu kurdu ve Başkanlığını yaptı. Riyad Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Kahire Büyükelçisi ve BM nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. Suudi Hükümeti tarafından "Kral Abdülaziz" nişanı, İtalya Cumhurbaşkanı tarafından "Ordine della Stella della Soliderieta Italiana-Commendatore" liyakat nişanını aldı. Dış politika konularında yurtiçi ve dışında çok sayıda makalesi yayınlandı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

22. Dönem Düzce Milletvekili. 58. Hükümet'te Dışişleri Bakanlığı yaptı. 22 ve 23. Dönem'de Türkiye-AB KPK Üyesi ve TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı oldu.

Çok iyi düzeyde Fransızca ve İngilizce, iyi düzeyde Arapça bilen Yakış, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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