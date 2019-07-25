Yaşar Özer Ülkem Partisi Adana İl Başkanı oldu

Genel Başkanlığını emekli asker Neşet Doğan'ın yaptığı Ülkem Partisi Adana İl Başkanlığına Yaşar Özer atandı.

Karaisalı Belediyesi eski personellerinden Yaşar Özer, Ülkem Partisi Adana İl Başkanlığı'na atandıktan sonra il yönetim kurulunu oluşturarak çalışmalara başladı.

Ülkem Partisi Adana İl Yönetim Kurulunda kendisi ile birlikte partinin kurucusu ve MYK üyesi olarak Haydar Genç'in yanı sıra yönetim kurulunda Ahmet Gül, Mehmet Yücel, Serdar Gözüküçük, Hüseyin Zengi, Selime Yılmaz Mehmet Ula ve Mevlüt Yılmaz'ın görev aldığını belirten Başkan Özer, 28 Temmuz 2019 Pazar Günü Atatürk Bulvarı Gülbahçesi Sitesi C Blok 3. Katta bulunan İl Başkanlığı binasının açılışını Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan'ın katılımıyla gerçekleştireceklerini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA