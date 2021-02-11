Yaşar Gaga kimdir? Yaşar Gaga ne zaman, neden öldü? Yaşar Gaga mesleği ne?

Uzun dönem Sezen Aksu'nun vokalistliğini üstlenen Yaşar Gaga hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Yaşar Gaga kimdir? Yaşar Gaga ne zaman, neden öldü? Yaşar Gaga mesleği ne?