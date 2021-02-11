Yaşar Gaga kimdir? Yaşar Gaga ne zaman, neden öldü? Yaşar Gaga mesleği ne?
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Yaşar Gaga kimdir? Yaşar Gaga ne zaman, neden öldü? Yaşar Gaga mesleği ne?

11.02.2021 09:30 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:33
Yaşar Gaga kimdir? Yaşar Gaga ne zaman, neden öldü? Yaşar Gaga mesleği ne?

Uzun dönem Sezen Aksu'nun vokalistliğini üstlenen Yaşar Gaga hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Yaşar Gaga kimdir? Yaşar Gaga ne zaman, neden öldü? Yaşar Gaga mesleği ne?

Magazin dünyasının yakından tanıdığı Yaşar Gaga hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Yaşar Gaga mesleği ne? Yaşar Gagane zaman, neden öldü?

YAŞAR GAGA KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Eylül 1966, İstanbul

Ölüm tarihi ve yeri: 7 Mart 2018, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul

Yaşar Gaga Türk pop şarkıcısı ve menajer. Aslen Trakya göçmeni bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Sezen Aksu tarafından keşfedilen müzisyen 1997'de çıkardığı ilk albümünde yer alan Konuşalım, Sevişelim, Kırıştıralım adlı parçayla tanınmıştır.

Yıllarca Sezen Aksu'nun vokalisti olarak çalışan sanatçı şarkıcı kimliği dışında birçok ünlü ismin menajerliğinide yapmıştır. Şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga mücadele ettiği cushing sendromuna bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 7 Mart 2018'de İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede 51 yaşında ölmüştür.

Cenazesi 8 Mart 2018'de Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nden kaldırılarak Ortaköy Mezarlığı'na defnedilmiştir.

DİSKOGRAFİ

• Betanova - 1997 - Raks Müzik

• En Samimisinden Alakasız Şarkılar ?- 2017 - Poll Production

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