Yaşar Alptekin'in eşi kimdir? Nilgün Altınyay kaç yaşında, nereli? Nilgün Altınyay neden vefat etti?
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Yaşar Alptekin'in eşi kimdir? Nilgün Altınyay kaç yaşında, nereli? Nilgün Altınyay neden vefat etti?

15.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:07
Yaşar Alptekin'in eşi kimdir? Nilgün Altınyay kaç yaşında, nereli? Nilgün Altınyay neden vefat etti?

Eski manken Yaşar Alptekin'in modacı eşi Nilgün Altınyay ne zaman vefat etti? Yaşar Alptekin'in eşi kimdir? Nilgün Altınyay kaç yaşında, nereli? Nilgün Altınyay neden vefat etti?

Eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyaykimdir? Nilgün Altınyay kaç yaşında, nereli? Nilgün Altınyay neden vefat etti?

YAŞAR ALPTEKİN'İN EŞİ KİMDİR?

1956 tarihinde dünyaya gelen modacı Nilgün Altınyay, 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturdu. Yaşar Alptekin ile evlenen ve aralarında 9 yaş farkı olduğu için gündemden düşmedi. 2. defa evlenen çift, Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden evlendi.

NİLGÜN ALTINYAY NEDEN VEFAT ETTİ?

Yaşar Alptekin ile 25 yıl sonra nikah masasına oturan Nilgün Altınyay 2 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Alptekin'in bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiğini söyledi.

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