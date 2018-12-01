Yaşamı Kilim Tezgahında Geçti

MEHMET ŞİRİN DEMİR - Şırnak Belediyesi Kadın Merkezi bünyesindeki atölyede usta öğretici olarak çalışan 61 yaşındaki Kudret Tokgözoğlu, mesleğini yaklaşık 50 yıldır aynı aşkla sürdürüyor.



Babaannesinden 10 yaşında öğrendiği mesleğini hala devam ettiren Tokgözoğlu, hem kilim dokuyor hem de "Jirki" kiliminin nesilden nesile aktarılmasını sağlıyor.

Belediye Kadın Merkezinde 40 metrekarelik odada bugüne kadar 400'ü aşkın öğrenci yetiştiren Tokgözoğlu, emeğiyle biri tıp fakültesinde okuyan, diğeri de askerde olan 2 oğluna bakıyor.

Ailesi okutmadı, validen iş istedi

Tokgözoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk eğitim bünyesinde 25 yıl çalışarak emekliye ayrılmasına rağmen çok sevdiği işini çocukları için sürdürdüğünü söyledi.

Küçüklüğünde köylerinde kızların okutulmadığını, çok istemesine rağmen okuyamadığını dile getiren Tokgözoğlu, bir şeyler yapması gerektiğini düşünerek, Şırnak'a gelip çalışmak için Valiliğe başvurduğunu belirtti.

"Birkaç parça desen kilim elimdeydi. 'Sayın valim böyle bir işi yapıyorum.' diyerek durumumu anlattım. O dönemde Vali Bey'in Halk Eğitim Merkezi Müdürü ile görüşmesi sonucu işe alındım." diyen Tokgözoğlu, yaptığı kilimlerin Valilik ve Belediye aracılığıyla kente gelen misafirlere hediye edildiğini, il genelinde düzenlenen birçok yarışmada da birinci olduğunu anlattı.

Bugüne kadar 400'ü aşkın kişiye kilim dokumayı öğrettiğini kaydeden Tokgözoğlu, yöresel sanatın kaybolmaması için çaba gösterdiğini, her dokunan kilimin ayrı bir hikayesinin olduğunu ifade etti.

Merkezde, 20 öğrenciye kilim dokuma dersi verdiğini, el emeği göz nuruyla kilim de dokuduğunu dile getiren Tokgözoğlu, "Kilim dokumak benim hayatımın bir parçası, bu tezgahlarda büyüdüm. Kilim dokuyarak 2 çocuk büyüttüm." dedi.

Terör saldırılarında evini kaybetti

Terör saldırılarında evini kaybettiğine dikkati çeken Tokgözoğlu, şöyle konuştu:

"Evim ve tezgahım gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile çektiğim fotoğraflar, çocuklarımın küçüklük fotoğrafları gitti. Anılarımı kaybettim. Maddi ve manevi çok zararımız oldu. Bu olayları bir daha istemiyoruz, bu huzurun devamını istiyoruz."

"Tecrübeleri ve ustalığından faydalanıyoruz"

Merkez Müdürü Hüsniye Yüksel Sanır da mesleki alanda 10 kurs verdiklerini, 200 kadın kursiyerlerinin bulunduğunu söyledi.

Usta öğreticileri Kudret Tokgözoğlu'nun kilim dokumaya hayatını adadığını vurgulayan Sanır, "Kudret teyzemiz yüzlerce öğrenci ve usta öğretici yetiştirmiş. Merkezde onun tecrübeleri ve ustalığından faydalanıyoruz. Yaptığı kilimler ülkenin her yerine gitmiş, hatta yurt dışına kadar hediye edildiğini biliyoruz." diye konuştu.