'YAŞAMAZ' DENİLEN PREMATÜRE BUZAĞIYI, HİRANUR'UN SEVGİSİ HAYATA BAĞLADI

SİVAS'ın Hafik ilçesine bağlı Sofular köyünde hayvancılıkla uğraşan Muhtar Fatih Yıldırım'ın (43) gebe ineği rahatsızlanması sonucu 1 ay erken doğum yaptı. Doğan buzağıyı evine götüren Yıldırım, onu evde soba yanında tutarak bakmaya başladı. Yıldırım'ın 5 kız çocuğundan en küçüğü olan Hiranur Yıldırım da (5) yanından ayrılmadığı buzağının adını 'Benekli' koydu. Kısa sürede toparlanıp ayağa kalkan 'Benekli' şimdilerde evin içinde Hiranur ile birlikte uyuyup, oyun oynayarak gelişimini sürdürüyor.

Hafik ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Sofular köyü köyünde hayvancılıkla uğraşan Muhtar Fatih Yıldırım'ın gebe olan ineği aniden rahatsızlandı. Sancıları artan hayvan normal süreden 1 ay önce ahırda erken doğum yaptı. Yıldırım 10 kilogram dünyaya gelen prematüre buzağıyı üşümesin diye evine götürdü. Soba kenarına önce bir sandık koyan Yıldırım, buzağıyı da içerisine koydu. Yıldırım veterinerlerin yüzde 20 yaşama ihtimali verdiği buzağıyı evde soba yanında tutarak gözü gibi bakmaya başladı. Yıldırım'ın 5 kız çocuğundan en küçüğü olan Hiranur Yıldırım (5) da buzağıyı sevmeye başladı. Minik Hiranur yanından ayrılmadığı buzağının adını 'Benekli' koydu. Kısa sürede toparlanıp ayağa kalkan 'Benekli' şimdilerde evin içinde Hiranur ile birlikte uyuyup, oyunlar oynuyor.

'HİRANUR ONU BIRAKMIYOR'

Buzağı ile Hiranur arasında büyük bir arkadaşlık bağı olduğunu söyleyen Muhtar Fatih Yıldırım (43), "Benekli'nin annesi hamileydi ve aniden rahatsızlandı. Doğum yapmasına daha 1,5 ay vardı. Sancıları aşırı derecede arttı ve doğurmak zorunda kaldı. Doğumun ardından buzağıyı eve getirdik. Kızım Hiranur ile birlikte ilgilendik, biberonla besledik. Bütün ihtiyaçlarını biz karşıladık. Doğduğunda dişleri, tırnakları ve tüyleri yoktu. Bize çok alıştı ama en çok da Hiranur'a alıştı. Hiranur buzağıyı kucağında büyüttü. Sürekli ilgileniyor ve bağı hepimizden daha kuvvetli. Benekli büyüdüğünde mecburen ahıra götürmemiz gerekecek ama Hiranur onu bırakmıyor. Şu an burada evimizin içinde bakıyoruz. Kızım mutfağa, salona gidiyor o da onun peşinde. Hiranur nereye giderse onu takip ediyor. Bazen geliyorum oyun oynarken yorulmuş birlikte uyumuşlar. İkisinin üzerini de örtüyoruz." dedi.

'ÇOK ŞÜKÜR ÖLMEDİ'

Benekli'nin 10 kilogram olarak dünyaya geldiğini söyleyen Yıldırım, "Veterinerle görüştük. Yüzde 20 ihtimal vererek '1,5 ay erken doğan buzağı yaşamaz' dediler. Ama öldürmeyen Allah öldürmedi. Şu an durumu iyi ve sağlığı yerinde. Bundan sonra da bir şey olmayacağını söylediler. Ancak dediğim gibi bu noktaya dek bize sürekli 'yaşamaz ölür' dediler. Çok şükür ölmedi ve riskli dönemi atlattı. Artık bizimle yaşıyor" diye konuştu.

Hiranur Yıldırım ise, "Oyun oynuyorum, biberonla emziriyorum, birlikte yatıyoruz. Benekliyi seviyorum" dedi.