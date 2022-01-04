Yaşama Ev Sahipliği Yapmış, Yapabilecek Gezegenler Arıyoruz"

Arizona Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Feryal Özel, Mardinli liseli kızlarla online biraraya geldi.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu kadrosuna kabul edilmiş ilk ve tek Türk bilim insanı olan Özel, Arizona Üniversitesi'nden 5 doktora öğrencisi ve Mardinli 500 kız öğrenciyle birlikte geliştirdikleri "Sisters Science Bridge: Arizona to Mardin/ Kız Kardeşler Bilim Köprüsü, Arizona'dan Mardin'e" projesini hayata geçirdi.

Kız çocuklarının bilim teknoloji atölyeleri yoluyla güçlenmelerini ve Arizona Üniversitesi'nden ablalarıyla tanışarak deneyim paylaşımında bulunmalarını hedefleyen projenin final etkinliğinde Özel, Mardin'den 500 öğrenciyle çevrim içi buluştu. Öğrencilerin geliştirdikleri projelerin sunumlarını izleyen Özel, bilimde birlikte çalışmanın öneminin her geçen gün arttığına ve gençlerin proje boyunca, hatta sunum yaparken ekip olarak çalışmalarının çok önemli kazanım olduğuna vurgu yaptı ve şunları söyledi:

"ÖNEMLİ OLAN PES ETMEMEK"

"Bu projeyle kız çocuklarına bilim ve teknolojide kariyer yapmaları için ilham olmayı düşünüyoruz. Unutmayın ki her şey ya ihtiyaçtan ya da meraktan başlar. Kendi merakınızın peşinden gidin ama ailelerinizin deneyim ve birikiminden de faydalanın. Kadınların olmadığı alanlarda çalışmak zor olabiliyor. Bazen toplantıda tek kadın olarak oturduğum oldu. O zaman, 'Ben gençleri yetiştireyim ki daha çok olsunlar' diye hırslandım."

"Zorlu dönemeçler hep olur ve aşmak her zaman kolay olmaz. Önemli olan 'Yapamazsın' dediklerinde pes etmemek. Merak, insanın ruhunda var. Bir köyde yaşayanlar, yan köydekini merak eder. Biz bu gezginci ruhu bilime ve evrene yansıtarak insanlığın tarihini öğrenmeye çalışıyoruz. Yeni yatırımlar ve deneyler var. Kara delikleri ve evrende oluşmuş ilk yıldızları görmeye çalışıyoruz. Bundan 13 milyar yıl önce yaşama ev sahipliği yapmış ve yapabilecek gezegenler arıyoruz."

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