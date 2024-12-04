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Züğürt Ağa'ya damga vurmuştu! İşte güzeller güzeli Kiraz'ın son hali

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Bir döneme damga vuran Züğürt Ağa filminde canlandırdığı Kiraz karakterine hayat veren ve "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile dikkatleri üzerine çeken Nilgün Nazlı, son haliyle yeniden gündem oldu.

Şener Şen ve Erdal Özyağcılar gibi Türk sinemasının iki usta isminin başrolde yer aldığı 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı, gençlik yıllarında az sayıda yapımda yer almasına rağmen Türk sinemasının unutulmazları arasına adını yazdırmayı başardı.

Züğürt Ağa'nın güzeller güzeli Kiraz'ının son hali

DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Duru güzelliği ve "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile dikkatleri üzerine çeken Nilgün Nazlı, aradan geçen yıllarda geçirdiği değişimle şimdilerde yeniden gündem oldu.

İşte Züğürt Ağa'nın Kiraz'ın son hali;

Züğürt Ağa'nın güzeller güzeli Kiraz'ın son hali

Züğürt Ağa'ya damga vurmuştu! İşte güzeller güzeli Kiraz'ın son hali
Haberler.com / Salih Söğüt - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıolcay uğuz:

kiraz bacı sana neler yaptı ağa

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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

kiraz abla taksi çıkması şahine dönmüş

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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

moruk abdo ağaya nalları diktiren kiraz..!

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