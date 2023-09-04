Zonguldak'ta Yolcu Treni ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yolcu treni ile hafif ticari araç hemzemin geçitte çarpıştı. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.