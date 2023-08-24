Zonguldak'ta üst geçitte trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde üst geçitte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Perşembe-Ahatlı üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.O. hakimiyetindeki 81 ABV 732 plakalı motosiklet, seyir halinde gittiği esnada önünde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobilin ani fren yapması sonucu motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü B.O. yere sert düşerek yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen çekici ile motosiklet yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı. - ZONGULDAK