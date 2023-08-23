Zonguldak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 2 hafif 1 ağır yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta trafik ışıklarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gökçebey-Devrek-Bakacakkadı yol ayrımında meydana geldi. Zonguldak istikametinden Devrek istikametine seyir halinde olan E.A. ile B.C.D.' nin bulunduğu67 ZP 448 plakalı araca aynı istikamette önünde seyir halinde olan F.M. hakimiyetindeki 06 Y 1957 plakalı araca trafik ışıklarında arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle F.M. önündeki 57 DC 943 plakalı yük kamyonuna çarparak zincirleme kaza meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Öte yandan 67 ZP 448 plakalı araç sürücüsünün öndeki araçları farkedip 100 metre önden frene basarak durmaya çalıştığını tespit edildi

AraÇlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak kara yolları ekipleri tarafından temizlik çalışmaları başladı .Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.