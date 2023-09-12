Zonguldak'ta trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada, bir araç yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Perşembe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Koramanlar Köyünden Şenköy istikametine seyir halinde olan Semih Palaz (25) hakimiyetindeki 67 NK 179 plakalı Tofaş marka aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirtti. Semih Palaz'ın cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK