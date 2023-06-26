Zonguldak'ta otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Yaşam Haberleri
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Fatih Mahallesi'nde yaşayan Zafer Çetinkaya, park halindeki otomobilinin motor kısmına yılan girdiğini fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye erinin çalışması sonucu zarar verilmeden çıkarılan yılan doğaya salındı. Yılanın çıkarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Fatih Mahallesi'nde yaşayan Zafer Çetinkaya, park halindeki otomobilinin motor kısmına yılan girdiğini fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye erinin çalışması sonucu zarar verilmeden çıkarılan yılan doğaya salındı.
Yılanın çıkarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.