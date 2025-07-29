Zonguldak'ta Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Su Samurları Görüntülendi

ZONGULDAK'ta, nesli tükenme tehlikesi altında olan 3 su samuru derede yiyecek ararken çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kent merkezindeki Acılık Deresi'nde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 3 su samuru görüldü. Çevredekilerin ilgi gösterdiği su samurları cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına alındı. Görüntülerde, su samurlarının derede yüzdüğü ve yiyecek aradıkları anlar yer aldı.

Su samurları Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alırken, Türkiye'de de koruma altındaki türler arasında bulunuyor.

Haber: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,