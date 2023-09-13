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Zonguldak'ta maden göçüğü: 1 işçi göçük altında

Yaşam Haberleri

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yaşanan maden göçüğüyle ilgili açıklama yaptı. İçerideki işçilerden 4'ü etkilendi, 1'i sağlıklı şekilde çıkarıldı, 2'si ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şu anda 1 işçi göçük altında.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: 1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTTINDI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da göçüğün yaşandığı maden ocağına gitti. Ekiplerden bilgiler alan Hacıbektaşoğlu yaptığı açıklamada, "İçeride mesaide 280 kişi vardı, işçilerden 4'ü etkilendi. 1 işçimizi sağlıklı şekilde çıkarabildik, 2 işçimiz ise ağır yaralı olarak çıkarıldı ve hastaneye götürüldü. Şu anda 1 işçi göçük altındı. 75 kişilik TTK Tahlisiye ekibi müdahaleye başladı. Çalışmalar sürüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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