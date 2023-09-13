Zonguldak'ta maden göçüğü: 1 işçi göçük altında

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yaşanan maden göçüğüyle ilgili açıklama yaptı. İçerideki işçilerden 4'ü etkilendi, 1'i sağlıklı şekilde çıkarıldı, 2'si ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şu anda 1 işçi göçük altında.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: 1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTTINDI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da göçüğün yaşandığı maden ocağına gitti. Ekiplerden bilgiler alan Hacıbektaşoğlu yaptığı açıklamada, "İçeride mesaide 280 kişi vardı, işçilerden 4'ü etkilendi. 1 işçimizi sağlıklı şekilde çıkarabildik, 2 işçimiz ise ağır yaralı olarak çıkarıldı ve hastaneye götürüldü. Şu anda 1 işçi göçük altındı. 75 kişilik TTK Tahlisiye ekibi müdahaleye başladı. Çalışmalar sürüyor" dedi.