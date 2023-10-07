Zonguldak'ta Kepek Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Zonguldak-Ereğli karayolu Elmacı rampası mevkisinde meydana gelen kazada, kepek yüklü kamyon devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan kepek yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ereğli karayolu Elmacı rampası mevkisinde yaşandı. İddialara göre, 34 DRM 610 Ford marka kepek yüklü kamyon yola devrildi. Kazayla birlikte kamyonun kasasındaki kepekler yola savruldu. Kazada araçta bulunan İlkay O. (38) ile Fuat O. (42) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ZBEÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken devrilen kamyon nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK