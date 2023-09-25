Zonguldak'ta çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Köseler Mahallesi yakınlarındaki çalılık alanda çıkan yangın, orman ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü.

Çalılıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Ereğli ilçesine bağlı Köseler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden orman ekipleri, yangını ormana sıçramadan kısa sürede söndürdü. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de soğutma çalışmalarında orman ekiplerine destek verdi.