Zonguldak'ta 6 Katlı Binada Yangın: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın teras katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Altı katlı binada yangın paniği: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 6 katlı binanın teras katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Veysel Atasoy Caddesi üzerinde altı katlı binanın en üst katında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar panik içinde durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Yangından etkilendiği öğrenilen Ersin M. ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken emipler çıkış sebebini araştırıyor.