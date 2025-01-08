Zonguldak'ta 2 çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu

Zonguldak'ta sabah saatlerinde Yenimahalle Bağlık Tepesi Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana gelen olayda 17 ve 5 yaşındaki 2 çocuk, anneleri Sevda Sevindik'in yatağında hareketsiz olduğunu fark edip komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Sevindik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İnceleme sonrası Sevindik'in cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sevindik'in kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Sevda Sevindik'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.