Zonguldak ormanlarında sonbahar güzelliği

ZONGULDAK - Zonguldak, her mevsimde güzellikleri ile göz kamaştırıyor, ancak sonbaharda doğanın bu bölgedeki büyüsü daha da belirgin hale geliyor. Renk cümbüşü ile kaplı ormanlar, dronlar tarafından havadan çekilen görüntülerle adeta kartpostallık manzaralara dönüşüyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte, Zonguldak'ın ormanları yavaş yavaş renk değiştirmeye ve doğanın büyüleyici bir şölenine dönüşmeye başlıyor. Yeşilden sarıya, turuncudan kırmızıya uzanan tonlar, bu bölgedeki ormanları adeta bir sanat eseri haline getiriyor. Dron ile havadan görüntülenen manzaralar, Zonguldak'ın sonbahardaki güzelliğini adeta bir kartpostal gibi sunuyor. Zonguldak, yüzölçümünün yarısını oluşturan ormanlarıyla bölgenin en yeşil illeri arasında yer alıyor. Birbirinden farklı türde ağaç ve bitkilerin oluşturduğu Zonguldak ormanları, sonbahar güzelliğini yaşıyor.

Şehrin ormanlarını kayın, meşe, gürgen, kestane, çınar, ıhlamur ve kızılağaç olmak üzere yüzde 70'i yapraklı ağaçlar oluşturuyor.