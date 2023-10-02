Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaya parçaları kamyonetin üzerine düştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları karayolunda seyreden kamyonetin üzerine düştü. Faciadan dönülen olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Kdz. Ereğli-Alaplı ilçeleri arasındaki karayolunda meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Bu sırada Kdz. Ereğli istikametine seyreden 67 LB 903 plakalı kamyonetin üzerine gelen kaya parçaları araçta maddi hasara neden oldu.

Panikle araçtan dışarı çıkan sürücü İlker Koçdemir, "Burada kamyonlar vardı. Kamyon gittikten arabayı geri aldım. Yukarıdan kayalar düştü. Geri almasam kabine düşecekti" dedi.

Yaşanan olay sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken kasasında bulunan eşyalar başka araca nakledildi. Karayoluna düşen kaya parçalarını temizleme çalışmaları başlatılırken olay yerinde güvenlik tedbirleri alındı. - ZONGULDAK