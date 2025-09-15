Haberler

Zift Kazanına Düşen Köpek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da bir fabrikada zift kazanına düşen köpek, veteriner ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Ancak yuttuğu zift nedeniyle tedavi altına alındığı barınakta yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR'da bir fabrikada zift kazanına düşen köpek, veteriner ve itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çabasıyla çıkarıldı. Tedavi için barınağa götürülen köpek, yuttuğu zift nedeniyle öldü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada zift kazanına, gece saatlerinde köpek düştüğü yönündeki ihbar sonrası Afyonkarahisar Belediyesi veterinerlik işleri ve itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Ekipler, yarım saatlik çalışmayla köpeği kazandan canlı çıkardı. Köpek daha sonra veteriner eşliğinde barınağa götürülerek tedaviye alındı. Ciddi derecede zift yuttuğu belirlenen köpek, bugün öğle saatlerinde öldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
