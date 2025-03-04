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Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

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Bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızlarından İlyas Salman'ın tıraş olmak için gittiği bir berberde çekilen görüntüleri sevenlerini üzdü. Yüz felci geçirdiği öğrenilen ünlü sanatçının konuşma güçlüğü çektiği görüldü.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden İlyas Salman, yüz felci geçirdi. Gittiği berberde çekilen görüntülerinde konuşmakta güçlük çektiği görülen usta oyuncu, daha önce Haberler.com'un YouTube kanalına çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

"BEN DİREKT CENNETLİK KULUM"

"Tanrıya inanmıyorum. Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndereceğini zannetmiyorum" diyen usta oyuncu, "Ben direkt cennetlik kulum. Kimseyi aldatmadım. Kimseye bile bile yalan söylemedim. Kimseye acı çektirmedim. Ailem de bilir beni, Kars'ta bir kedinin öldüğünü duysam İstanbul'da ağlayan biriyim" demişti.

Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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