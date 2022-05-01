Yürümeye başlayan bebek balkondan sarkmaya çalıştı, kedinin hareketi boğazları düğümledi
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Yeni yürümeye başlayan bir çocuk, elini balkon direğine atarak sarkmak istedi. Fakat bu sırada orada olan kedinin küçük çocuğu engellemek için her şeyi yapması izleyenleri duygulandırdı.
Yeni yürümeye başlayan bir çocuk ve kedi arasında yaşananlar, sosyal medyada viral oldu.
DEMİRDEN SARKMAK İSTEDİ
Küçük çocuğun, balkon demirlerinden güç alarak aşağıya doğru sarkmak istediği görüldü. Fakat bu sırada devreye giren kedi, patileriyle küçük çocuğu engelledi.
MANİ OLAMAYINCA ÖNÜNDE DURDU
Ne yaptıysa çocuğu bir türlü vazgeçiremeyen kedi, çocuğun kendisini aşağıya bırakması tehlikesine karşı vücudunu siper etti. Bu duygusal anlar, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.