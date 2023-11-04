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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Muhteşem Onatça ve Burcu Karakaş çiftinin nikahını kıydı

İş insanı Selahattin Onatça'nın oğlu Muhteşem Onatça ile Burcu Karakaş, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir tarafından kıyılan nikah töreniyle evlendi. Törene iş insanları ve çiftin yakınları da katıldı.