Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden muavin son yolculuğuna uğurlandı

12 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden muavin son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu hayatını kaybeden muavin Caner Kuzgun son yolculuğuna uğurlandı.

SİVAS - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu hayatını kaybeden muavin Caner Kuzgunson yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yoldan çıkarak şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Yolcu otobüsünde muavin olarak çalışan Caner Kuzgun'un, cenazesi memleketi Sivas'ın Zara ilçesine getirildi. İkindi namazını müteakip Mehmet Akif Ersoy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuzgun'un cenazesi ailesi ve sevenlerinin katılımıyla Şeyhmerzuban Mahallesi mahalle kabristanında toprağa verildi.