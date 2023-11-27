Yozgat'ta meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazalar sonucunda yaralananlar Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Davutlu köyü D-200 karayolu üzerinde meydana geldi. Sivas istikametine giden U.M. (34) idaresindeki 40 AAL 304 plakalı Ford Transit marka araç, sürücünün buzlanma nedeniyle hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje düştü. Kazada sürücü yaralandı.

Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesi yakınlarında meydana gelen ikinci kazada ise K.Y. (51) idaresindeki 34 AH 2296 Hyundai marka otomobil, Yozgat istikametine seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje düştü. Kazada sürücü ile araçta bulunan R.Y. (70) ve D.Y. (71) yaralandı.

Her iki kazada yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - YOZGAT