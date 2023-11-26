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Yozgat'ta Kuvvetli Rüzgarın Yarattığı Hasar

Yozgat'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatıdan kopan parçaların isabet etmesi sonucu bir kişi yaralandı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle birçok bina hasar gördü ve ağaçlar kırıldı. Yaralanan kişi tedavi altına alındı.