Yorgun Dağ Keçisi Bakıma Alındı

Yorgun Dağ Keçisi Bakıma Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yorgun ve bitkin halde bulunan dağ keçisi, mahalleli tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözlerinde problem tespit edilen keçinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı açıklandı.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yorgun ve bitkin halde bulunan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alındı.

Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde yaşayanlar dün küçükbaş hayvanlarını merada otlatırken, yaylada yorgun ve bitkin halde dağ keçisi buldu. Dağ keçisini mahalleye getirip su ve yiyecek veren mahalleli daha sonra durumu Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, dağ keçisini Van'a getirildi. Bakıma alınan dağ keçisinin gözlerinde problem olduğu tespit edildi. Keçinin tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.

Dağ keçisi ile yakından ilgilenen Çatbayır Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, merada bitkin halde bulunan dağ keçisini bakıma alınmak üzere ekiplere teslim ettiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Bursa'da alevler hızla ilerliyor! Makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu

Alevler hızla kara yoluna geldi, makam araçları son anda kurtarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FETÖ soruşturmasında YUMTAT'a da kayyum atandı

FETÖ soruşturmasında, yumurta devine de kayyum atanmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.