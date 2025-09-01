Yönünü Kaybeden 592 Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavrusuna Jandarma Sahip Çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yumurtadan çıkan ve yapay ışıklar nedeniyle yönünü kaybeden 592 yeşil deniz kaplumbağası yavrusu, jandarma ekipleri tarafından toplanarak denize ulaştırıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yumurtalarından çıkıp yönünü kaybeden 592 yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) yavrusu, jandarma ekiplerinin tarafından denize ulaştırıldı.

İlçe sahilinde gece saatlerinde yumurtadan çıkan yüzlerce yeşil deniz kaplumbağası yavrusu, bölgede bulunan yapay ışıkların etkisiyle ters yöne ilerledi. Durumu fark edenler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, kumsalda yönünü kaybeden 592 yavruyu tek tek toplayarak güvenli şekilde doğal yaşam alanları olan denize bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
