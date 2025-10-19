Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı
İnternete düşen bir düğüne ait görüntüler kısa sürede viral oldu. Görüntülerde bir gelin kaynanası tarafından evine girerken önce yağa ardından kaymağa bastırılıyor ve ardından kaynanası gelinin ayağından öpüyor.
Sosyal medyada gündem olan bir düğün görüntüsünde, gelin kaynanasının evine girerken önce yağa, ardından kaymağa bastırıldı.
GELİNİNİN AYAĞINI ÖPTÜ
Törenin sonunda kaynana gelinin ayağını öperek şaşkınlık yarattı. Bu davranış, sosyal medyada büyük şaşkınlıkla karşılandı.
"YOK BÖYLE GÖRGÜSÜZLÜK"
İnternette kısa sürede viral olan görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı "Yok böyle görgüsüzlük" yorumunda bulundu.