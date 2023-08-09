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Yiyecek arayan ayı böyle görüntülendi

Yaşam Haberleri

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çöpleri karıştıran aç ayı, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ayılar, Soğuksu Milli Parkı'nda sık sık karşılaşılan yaban hayvanları arasında yer alıyor.

Yiyecek arayan ayı böyle görüntülendi

ANKARA Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çöpleri karıştıran ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli parkı bir çok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Milli Parkta yaşayan ayılar da bu hayvanlar arasında önemli bir yer tutuyor. Milli parkı gezen vatandaşlar sık sık ayılarla karşılaşıyor. Aç kalan bir ayı Milli Parktaki çöp kutularını karıştırırken bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Demirbaş - Yaşam

Kızılcahamam Ankara Yaşam Haberler

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