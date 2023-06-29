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Yılanların çiftleşme dansı böyle görüntülendi

Yaşam Haberleri

Elazığ'da havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı. Maden ilçesinde bir vatandaş, yolda giderken iki siyah renkli yılanın dans yaptıklarını fark etti ve cep telefonu ile kaydetti. Yılanlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Yılanların çiftleşme dansı böyle görüntülendi

ELAZIĞ Elazığ'da, havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa dans yaparken görüntülendi. Maden ilçesinde bir vatandaş, yolda giderken iki siyah renkli yılanın dans yaptıklarını fark etti. Bunun üzerine vatandaş o anları, cep telefonu ile kaydetti.

Yılanlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Yaşam

Elazığ Yaşam Haberler

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